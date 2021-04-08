Варшава, , 09:17 — REGNUM 7 апреля в Президентском дворце в Варшаве состоялось мероприятие по случаю Всемирного дня здоровья и Дня работника здравоохранения. На нем присутствовал президент республики Анджей Дуда и сотрудники его канцелярии. Об этом сообщает Polskie Radio.

В ходе мероприятия его участники почтили память медработников, которые в ходе борьбы с пандемией заразились COVID-19 и умерли из-за этой болезни. С начала пандемии в Польше насчитывается 339 таких случаев. По данному поводу на время мероприятия на здании Президентского дворца был приспущен государственный флаг.

В ходе церемонии глава польского государства Анджей Дуда подчеркнул, что умершие в ходе борьбы с эпидемией медицинские работники отдали свои жизни, помогая другим.

«Спуская флаг на территории Президентского дворца, мы выражаем дань уважения, в первую очередь, сотрудникам системы здравоохранения, которые, помогая другим, отдали свои жизни в борьбе с пандемией коронавируса», — заявил он.

Всемирный День здоровья и День медицинского работника отмечаются 7 апреля. Именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения.