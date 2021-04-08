Москва, , 09:17 — REGNUM Низкая температура воздуха минувшей зимой в комплексе с рядом других обстоятельств стала причиной роста цен на сжиженные углеводородные газы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы.

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«Поскольку некоторые домовладения внутри страны отапливаются за счет сжигания СУГ, низкие температуры в моменте повлияли на увеличение объемов их потребления и стоимость — сниженный объем предложения на биржевых торгах в моменте не поспевал за возрастающим спросом на фоне восстановления экономики от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха за февраль 2021 года в России оказалась ниже нормы вперые за девять лет.