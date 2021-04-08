Ташкент, , 09:16 — REGNUM Двадцать одного соглашение на сумму $128 млн подписали российские и узбекистанские компании в рамках международной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Глава ведомства Денис Мантуров отметил, что подписанные соглашения свидетельствуют о развивающихся отношениях между Россией и Узбекистаном. «Уверен, что к следующей выставке будут сформированы новые и амбициозные проекты», — сказал Мантуров.

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков добавил, что сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал и может развиваться на основе кооперации.

«Актуальными для наших стран становится цифровизация экономик, ускоренное внедрение высоких технологий и инноваций, укрепление промышленных связей и развитие международной кооперации», — сказал Умурзаков.

Напомним, с 5 по 7 сентября в Ташкенте прошла международная выставка ИННОПРОМ. В мероприятиях приняли участие 1 тыс. узбекистанских и 300 российских компаний.