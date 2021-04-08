Ставрополь, , 09:16 — REGNUM В Ставропольском крае вновь увеличилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки прирост составил 103 человека. Общее число носителей коронавируса в крае достигло 51 160 человек. Об этом сообщил 8 апреля на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

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По его словам, увеличилось и число выздоровевших. За прошедшие сутки были сняты с учета 87 пациентов, а общее количество сумевших справиться с болезнью достигло 48 215 человек.

Не обошлось за прошедший день без смертельных случаев. Скончались еще четверо жителей Ставрополья. Общее количество случаев летального исхода достигло 1255.