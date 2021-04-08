Самара, , 09:18 — REGNUM Свыше 300 различных мероприятий планируют провести в Самарской области в ходе празднования Дня победы. Об этом 7 апреля сообщила министр культуры региона Татьяна Мрдуляш на расширенном заседании организационного комитета «Победа» в областном правительстве.

По ее словам, в регионе пройдут патриотические акции, литературные часы, выставки, тематические вечера и другие мероприятия. При этом главным событием станет Парад Победы 9 мая, который пройдет на площади Куйбышева.

Предполагается, что в параде примут участие более двух тысяч человек, по площади пройдет также колонна из 63 единиц техники.

Отмечается, что число зрителей Парада Победы будет определяться эпидемиологической обстановкой. Вечером 9 мая пройдет концерт, в котором примут участие местные коллективы и федеральные артисты, также состоится праздничный салют.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самару доставили комплексы «Искандер-М» для участия в параде Победы.