Якутск, , 09:22 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на бывшего участкового, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности женщины-инвалида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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Установлено, что 12 марта 31-летний участковый уполномоченный в Хангаласском районе в помещении полиции, используя беспомощное состояние 32-летней женщины, совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Женщина не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор полицейскому.

Позже его уволили из органов внутренних дел.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет 31-летний местный житель по обвинению в изнасиловании с особой жестокостью, повлёкшее смерть человека.