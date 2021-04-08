Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM Десять населённых пунктов в разных районах Бурятии запретили на своей территории продажу алкоголя. Недавно к списку «трезвых» сёл присоединилось село Бом Мухоршибирского района.

«Создание таких территорий призвано уменьшить доступность алкоголя для населения, снизить потребление алкоголя в целом, а также благоприятно повлиять на снижение смертности трудоспособного населения», — передаёт портал «Байкал-Daily» заявление республиканского центра медицинской профилактики.

«Сухой закон» оказал положительное влияние и на показатели преступности. Как отмечается, в улусе Тохорюкта, где спиртное нельзя купить с 2002 года, уровень преступности упал до нуля. Здесь также нет проблемы социального сиротства, а уровень самозанятости населения высокий.

Аналогичная картина наблюдается в селе Улюнхан, где продажу алкоголя запретили в 2014 году. Сельчане также не допускают пьянства на расположенных здесь термальных источниках. При этом, как сообщало ИА REGNUM, жители совсем пить не перестали, поскольку запрет был только на продажу. Однако злоупотребления спиртным прекратились, также исчезли пьяные преступления и несчастные случаи, обусловленные употреблением спиртного.

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