Джакарта, , 09:09 — REGNUM Число жертв, погибших в результате наводнений и оползней в провинции Восточная Нуса-Тенггара, увеличилось до 138 человек, сообщает CNN Indonesia.

«Общее число жертв достигло 138», — заявил глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо.

По последним данным, 67 человек погибли на Флоресе, 32 человека — в Лембате, 25 человек — в Алоре, шесть человек — в городе Купанг, четыре человека — в Малакке, два человека — в Сабу, один человек — в Энде, один человек — в Нгаде.

Между тем 61 человек числится пропавшим без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило гибель 124 жителей провинции Восточная Нуса-Тенггара из-за наводнения и оползней.

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