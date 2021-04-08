Москва, , 09:20 — REGNUM Зимние холода стали одной из причин повышения цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), которыми в России отапливают дома. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе ФАС.

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В ведомстве пояснили, что некоторые домовладения отапливаются путём сжигания СУГ, и «низкие температуры в моменте повлияли на увеличение объёмов» потребления этого вида топлива и его стоимость.

«Сниженный объём предложения на биржевых торгах в моменте не поспевал за возрастающим спросом на фоне восстановления экономики от новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что меры, которое правительство РФ приняло в начале марта, уже привели к снижению биржевой цены на СУГ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что подорожание бензина в ФАС связали в том числе с «резким понижением температур окружающей среды».