Буэнос-Айрес, , 09:09 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 8 апреля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 22 039 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 450 068.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 199 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 56 832.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 713 723 человека прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 705 617 получили обе дозы препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 20 870 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.