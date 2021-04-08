Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Нью-йоркское тюнинг-ателье 7 Designs представило пакет Aria для готовящегося к продаже суперкара Maserati MC20. Об этом сообщается на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

Тюнинговое Maserati MC20 Пресс-служба 7 Designs

Всего тюнеры планируют изготовить 25 тюнинг-пакетов для MC20. Что войдёт в комплект доработок пока не сообщается, однако, судя по представленным изображениям, Maserati MC20 получит передний сплиттер, аэродинамические законцовки для переднего бампера, накладки на пороги и новый диффузор.

Кроме того, на корме MC20 появится большое антикрыло и воздухозаборник на крыше. Тюнинговый комплект будет сделан из карбона.

В ателье подчеркнули, что пакет создавался для придания экстерьеру суперкара «гоночной ДНК». Цена пакета Aria пока не сообщается.

Ранее компании Maserati провела в Италии тестирование 621-сильного суперкара MC20.

Мотор этого автомобиля имеет систему двойного впрыска и форкамерную систему сгорания в стиле F1 с двумя свечами зажигания.

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