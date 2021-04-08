Самара, , 09:06 — REGNUM Закладку камня в основание стелы «Город трудовой доблести» планируют произвести 1 мая в Самаре. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на расширенном заседании организационного комитета «Победа» в областном правительстве.

Отмечается, что в регионе были проведены общественные обсуждения, в ходе которых было решено установить стелу «Город трудовой доблести» на Аллее Трудовой Славы в Самаре.

Пресс-служба областного правительства передает слова главы областного центра Елены Лапушкиной, которая сообщила, что закладка камня в основании стелы будет произведена в День весны и труда 1 мая.

Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу ускорить установку этого знака отличия, чтобы люди могли увидеть стелу в День города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область примет участие во Всероссийской акции «Вахта Памяти».