Мадрид, , 09:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании приняло решение применять вакцину от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Об этом 8 апреля сообщает газета El Pais.

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«На основании информации, которая есть сегодня, и в превентивных мерах рекомендуется колоть вакцину AstraZeneca людям от 60 лет», — заявил глава испанского минздрава Каролина Дарьяс.

Также она рассказала, что в ближайшее время будет решено, что делать с теми гражданами Испании в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу препарата AstraZeneca.

По ее словам, на данный момент есть два варианта решения: предоставить таким людям вторую дозу с прививкой вакцины другой марки или не вообще вводить вторую дозу, так как после первой уровень эффективности препарата достигает 70%.

Отметим, на сегодняшний день в Испании выявлено за весь период пандемии свыше 3,326 млн случаев заражения коронавирусной инфекции.