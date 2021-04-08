Пермь, , 09:00 — REGNUM В Пермском крае с 7 апреля началось голосование за место размещения стелы «Город трудовой доблести». Оно проводится на портале «Управляем вместе».

Жителям предлагают четыре варианта: площадь Карла Маркса; сквер на пересечении улицы Лебедева и улицы Металлургов (у здания по улице Уральской, 93); площадь на улице Стахановской; улица 1905 года, рядом с Музеем пермской артиллерии. Голосование завершится 16 апреля.

Как отметили муниципальные чиновники, они рассмотрели десять мест и остановились на четырех вариантах, которые и предлагают к обсуждению общественности. Пермяков просят учитывать при голосовании то, что памятный знак должен находиться в непосредственной близости к какому-либо объекту, связанному с трудовым подвигом горожан в Великой Отечественной войне, жители и гости Перми должны иметь возможность подходить к подножью стелы, а сам мемориальный комплекс должен органично вписываться в ландшафт.

На портале «Управляем вместе» опубликованы фотографии мест для возможного размещения стелы и комментарии. Так, предлагая для установки стелы площадь Карла Маркса, чиновники отметили, что это место является географическим центром Свердловского района города Перми. Во времена Великой Отечественной войны здесь работало значительное количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня это крупная транспортная артерия, соединяющая историческую и промышленную части города.

Сквер у здания ДК им. Ленина является рекреационной территорией, предоставляющей жителям и гостям города возможность знакомства с историей подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

В 1941 — 42 гг. Мотовилиха была практически единственным поставщиком артиллерийских пружин, орудийных щитов, авиационных штамповок. Для жителей города Перми — это место связано с подвигами мотовилихинцев во времена революции, индустриальном рывке 1930-х годов, в годы Великой Отечественной войны.

Площадь на ул. Стахановская — самый оживленный перекрёсток улицы Стахановской. Здесь сходятся автобусные и трамвайные маршруты, а также идёт поток автотранспорта.

Напомним, в июне 2020 году Перми наряду с 19 российскими городами присвоен статус «Город трудовой доблести».

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