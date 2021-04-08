Новосибирск, , 09:00 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, на 8 апреля в регионе зарегистрировано 39 399 случаев коронавируса (+71 за сутки), в том числе у 2316 детей (+3 за сутки). При этом 36 657 пациентов выздоровели (+103 за сутки).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

От COVID-19 кончались ещё пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины в возрасте 74 года, 85 лет, 88 лет, 89 лет. Общее количество жертв коронавируса в Новосибирской области составляет уже 1667 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1492 пациента (-11 за сутки), в том числе семеро детей (за сутки данные не изменились). В отделениях реанимации находятся 64 (+7 за сутки) человека. На ИВЛ — 16 пациентов (-1 за сутки).

Читайте также: В Новосибирской области жертвами COVID-19 стали уже более 1660 человек