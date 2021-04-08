Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве к списку стартовых площадок для строительства жилья по реновации прибавилось еще 12 новых адресов в десяти районах столицы, сообщили в Стройкомплексе.

Новые площадки реновации позволят построить более 225 тыс. кв. метров жилья и переселить более 8 тыс. москвичей из 45 старых пятиэтажек.

На месте снесенных домов будет возведено 66,5 тыс. кв. метров недвижимости и обеспечено переселение по реновации порядка 2,4 тыс. москвичей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве по программе реновации построено 107 жилых домов общей площадью 1,3 млн кв. метров.

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