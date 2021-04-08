Киев, , 08:57 — REGNUM 8 апреля глава министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау отправился в Киев. Там он проведет встречу с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Пресс-секретаря министерства иностранных дел Польши Моника Шатинськая-Люфт сообщила журналистам, что министры Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обсудят ряд вопросов, касающихся стратегического партнерства между двумя странами. Они уделят внимание, в частности, сотрудничеству в сфере экономики и безопасности.

Одной из тем переговоров станет и конфликт на востоке Украины.

«В настоящее время ситуация на Донбассе обостряется, и в Варшаве внимательно следят за развитием событий. Мы не заинтересованы в эскалации военного конфликта», — заявила пресс-секретарь польского МИД.