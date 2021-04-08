Шушенский район, Красноярский край, , 08:58 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края зарегистрировали первый в новом сезоне случай присасывания клеща. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По его данным, в исследованном клеще возбудители клещевых инфекций обнаружены не были.

Специалисты ведомства напоминают, что иммунизацию против клещевого энцефалита можно проводить по ускоренной схеме, при которой вакцина вводится 2-х кратно с интервалом в один месяц, но не позднее, чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.

Переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза являются клещи Ixodes persulcatus (таёжный клещ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с наступлением тёплых солнечных дней вблизи населённых пунктов активизируются пастбищные клещи, которые не являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, но передают клещевой сыпной тиф.

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