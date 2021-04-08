Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM С начала 2021 года в Бурятии практически не зарегистрировано случаев заражения гриппа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, это свидетельствует об эффективности масочного режима.

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«В среднем в эпидсезон регистрируется порядка 300 случаев гриппа. В этом году, благодаря строгим профилактическим мероприятиям, особому дезинфекционному режиму в общественных местах данные показатели удалось свести к минимуму», — отметили в оперштабе.

При этом заболеваемость COVID-19 сохраняется на одном уровне, без тенденций к снижению. По мнению специалистов, риски вспышек инфекции сохраняются, особенно, с наступлением периода отпусков. В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали проявить ответственность и отказаться от поездок в неблагополучные регионы.