Абакан, , 08:54 — REGNUM В Абакане (Хакасия) за неделю с 29 марта по 5 апреля выросли в цене все виды бензина и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в Красноярскстате.

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Бензин АИ-92 подорожал на 0,16% (с 43,61 до 43,77 рубля за литр), АИ-95 — на 0,15% (с 46,20 до 46,35 рубля), АИ-98 — на 0,11% (с 52,12 до 52,23 рубля).

Цена за литр дизельного топлива в Абакане выросла на 0,08% — с 50,14 до 50,22 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске за неделю подорожали бензин АИ-92, АИ-95 и дизтопливо.

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