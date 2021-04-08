Хабаровск, , 08:57 — REGNUM Хабаровчанка, участница Великой Отечественной войны, Валентина Александровна Архипцева 8 апреля отметила 100-летний юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Валентина Архипцева родилась в селе Михайлово-Семеновское на территории нынешней Еврейской автономной области. Во время войны работала в штабе Восточного военного округа радистом. В 1942 году с супругом уехала на Сахалин, где работала техником на Сахалинской гидростанции Гидрометеослужбы Дальневосточного фронта. После войны приехала в Хабаровск, работала директором Центрального универмага. Однако в 1947 году снова уехала на Сахалин, работала радистом на предприятиях связи.

В Хабаровск вместе с семьей она вернулась 1959 году. Работала в отрасли связи. Трудовую деятельность завершила в 66 лет.

Министр социальной защиты населения Хабаровского края Александр Дорофеев вручил юбиляру памятный подарок от правительства региона и передал поздравительные письма от президента РФ Владимира Путина и врио губернатора края Михаила Дегтярева.

В крае проживает 28 ветеранов в возрасте 100 лет. Больше всего долгожителей в Хабаровске — 18 человек. Шестеро в Комсомольске-на-Амуре и по одному в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Бикинском и Амурском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ветеран Великой Отечественной войны Анна Игнатьевна Афанасьева 15 марта отметила вековой юбилей.