Доха, , 08:56 — REGNUM Правительство Катара приняло решение об ужесточении с 9 апреля связанных с пандемией мер карантина в стране на фоне роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщает газета Gulf Times.

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«Кабинет министров ввел ряд новых ограничений, которые вступят в силу завтра (9 апреля — ред.) и будут действовать до дальнейшего уведомления, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Катаре», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 9 апреля в стране закроются парикмахерские, музеи, кинотеатры, театры, библиотеки, детские сады и пляжи. Кроме того, будет запрещено находиться группам людей на открытом воздухе — в парках и на набережных, за исключением групп не больше пяти человек, из числа прошедших вакцинацию от COVID-19.

Помимо этого, в будние дни заполняемость общественного транспорта не должна превышать 20%, а в выходные он не будет работать. При этом ранее намеченные для проведения конференции, выставки и другие массовые мероприятия будут перенесены.

Отметим, на сегодняшний день на территории Катара выявлено за все время пандемии свыше 186 тыс. носителей SARS-CoV-2.