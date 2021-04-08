Иркутск, , 08:52 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2183 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 8 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 63 066 человек (+163 за последние сутки).

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Госпитализированы 1348 пациентов (за последние сутки данные не изменились). Выздоровели 61 122 пациента (+183 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 266 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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