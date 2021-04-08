Сеул, , 09:00 — REGNUM Сокрушительное поражение правящей Демократической партии «Тобуро» на досрочных выборах, прошедших 7 апреля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин расценил как «упрёк со стороны народа». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителя администрации главы государства Кан Мин Сока.

По его словам, южнокорейский лидер также пообещал проявить больше ответственности в выполнении своих обязанностей, а также акцентировал внимание на том, что он сосредоточит усилия на удовлетворении насущных потребностей народа, такие как преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, восстановление экономики, стабилизацию уровня жизни людей и рынка недвижимости, а также искоренение коррупции.

В связи с поражением правящей партии высказываются предположения о том, что Мун Чжэ Ин внесёт коррективы в свою политику, а также проведёт перестановки в правительстве.

Отметим, что на досрочных выборах мэра города Сеул победил кандидат от партии Сила народа О Сэ Хун, получив 57,5% голосов избирателей, а на выборах мэра Пусана — кандидат от партии Сила народа Пак Хён Чжун, получив 62,67% избирателей.