Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 149 человек. Всего с начала наблюдения COVID-19 подтвержден, по информации на 8 апреля, среди 55 982 жителей области. Днем ранее заболели 146 человек. Выздоровели за все время 50 642 пациента, за сутки — 131 человек. Скончался 851 саратовец, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Снова больше всего заболевших за минувший день зарегистрировано в Саратове — 54 случая, в Энгельсском районе — 23, остальные — в других муниципалитетах области. Из числа новых инфицированных пневмония выявлена у 71 пациента. От коронавируса в домашних условиях и в стационарах лечатся 3101 человек.

ИА REGNUM напоминает, правительство Казахстана запросило у России дополнительные 4 млн доз субстанции для производства вакцины «Спутник V» на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Массовую вакцинацию в Казахстане запустили 1 февраля 2021 года. В республике используют вакцину «Спутник V», выпущенную в Караганде.

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