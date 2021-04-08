Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Препарат «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации от коронавируса переболевших людей и тех, кто ранее уже ставил прививки от COVID-19. Об этом директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал в опубликованном 8 апреля интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Он подчеркнул, что прививка «ЭпиВакКороной» безопасна. У добровольцев после введения препарата не наблюдалось никаких нежелательных симптомов, кроме редких случаев болезненности в месте инъекции.

Ринат Максютов «Сама повторная прививка может применяться как после вакцинации любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и для переболевших»

Специалисты полагают, что вакцина обеспечит защиту от коронавируса на один год. Сейчас продолжаются клинические исследования первой и второй фаз. Вводить вакцину нужно дважды, с интервалом в 21 день, хотя её компоненты не отличаются по составу, добавил он.