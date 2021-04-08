Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Дума Екатеринбурга согласовала реформу администрации города. Решение принято на заседании представительного органа власти.

Согласно нововведениям, глава города получает возможность распределять полномочия между своими заместителями без согласования гордумы. У вице-мэров убирается ранее закреплённая профильная специализация — полномочия будут распределяться постановлениями администрации.

Также в мэрии сформируют два новых департамента (социальной и молодёжной политики; департамент организационного и документационного обеспечения). Кроме того, полностью упраздняется горздрав, чьи полномочия уже переданы свердловскому минздраву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее реформу поддержали в профильном комитете гордумы.

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