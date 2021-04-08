Барнаул, 8 апреля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Чиновникам стоило бы подумать не об идее с пенсионным налоговым вычетом, а о том, как вернуть к себе доверие населения. Так считает алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM поддержанное Центробанком предложение стимулировать таким образом стремление жителей страны формировать долгосрочные сбережения, он пояснил:

Сборщики налогов

«К сожалению, для любых финансовых решений работает принцип «дьявол прячется в мелочах». И поэтому можно, конечно, обсуждать «идею». Но пока опыт России показывает, что еще ни разу не довели до результата все новации в становлении пенсионной системы.

А пенсионная система рассчитана на реформирование в течение 50 лет. Но реально пенсионная система в России меняется концептуально практически один раз в три года. Поэтому пока содержательно обсуждать отдельные новации бессмысленно. Нужно наконец вернуться к системному подходу, спланировать «дорожную карту» на 50 лет и сделать это. А когда власть в России дергается то вправо, то влево, то никакого доверия чиновникам нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Центральный банк России концептуально поддержал идею налогового вычета для тех граждан страны, которые самостоятельно копят средства на старость, проинформировали «Известия».

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