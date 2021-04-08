Лос-Анджелес, США, , 08:48 — REGNUM Уилл Смит и Мартин Лоуренс отметили 26-ю годовщину премьеры первой части боевика «Плохие парни» публикацией совместного видео. Ролик был опубликован 8 апреля на instagram-странице Смита.

В видео актёры надевают очки, после чего превращаются в молодые версии самих себя. В тексте публикации они напомнили, что 26 лет назад «Плохие парни» вышли на экраны.

https://www.instagram.com/reel/CNXwvQIBldf/

Напомним, мировая премьера фильма состоялась 7 апреля 1995 года. При бюджете $19 млн картина собрала в США $75,6 млн, а в мировом прокате — $141,4 млн.

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