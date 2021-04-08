Уфа, , 08:50 — REGNUM Наказание мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, в результате чего последняя скончалась, ужесточил суд в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что летом прошлого года 56-летний фигурант уголовного дела, проживающий в с. Алкино, поссорившись со своей сожительницей, нанес ей тяжёлые травмы, от которых через месяц женщина скончалась в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовно дело.

Чишминский районный суд приговорил обвиняемого к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Прокуратура республики не согласилась с данным приговором и через суд потребовала ужесточить режим исправительной колонии, так как фигурант уголовного дела ранее уже был осужден за совершение особо тяжкого преступления.

Верховный суд Башкирии направил подсудимого в исправительную колонию особого режима, где он будет отбывать наказание.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительницу Башкирии приговорили к длительному заключению за убийство мужа.