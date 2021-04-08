8 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Главной новостью недели в Туве и темой для комментариев в соцсетях стала отставка Шолбана Кара-оола, возглавлявшего республику с 2007 года.

Владимир Бадмаев, , 11:03 — REGNUM Главной новостью не только уходящей недели, но и всей первой половины 2021 года в Туве, по всей видимости, станет отставка главы республики Шолбана Кара-оола. Для многих местных жителей это стало полной неожиданностью, если судить по комментариям в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот это новость! И не знаешь, радоваться или огорчаться? Новость хорошая или плохая?» — выразил мнение многих Сумбер У.

«Если честно, я в шоке», — добавил Иван В.

«Шолбан Валерьевич, меня ваша досрочная отставка очень огорчила. Я в замешательстве… Правду говорят, мы начинаем ценить то, что имеем, когда потеряем», — пишет Далимаа Э.

«Это просто хитрый план, а может, и нет, кто знает, на что и на кого надеяться», — не смогла определиться Сумуя О.

Впрочем, многие комментаторы не верят в настоящий уход Кара-оола, называя отставку главы «многоходовкой», «рокировкой», делая аналогии с тандемом Путин — Медведев.

Шолбан Кара-оол Kremlin.ru

«Всë идет по четкому плану, неужели непонятно?» — заявил Баян К.

Пользователи соцсетей также бросились обсуждать личность назначенного временно исполняющим обязанности главы республики Владислава Ховалыга. Выяснилось, что для многих бывший мэр Кызыла, руководивший городом в течение десяти лет — с 2008 по 2018 год, неизвестен.

«Вдруг, откуда ни возьмись, появился…» — иронизирует Dimuskyn.

«Он что, был мэром? Ни разу не видел», — отметил Андрей О.

«Неужели стройных нет заменить, да господи же! И помоложе надо, энергичных, со скоростью света, чтоб развивалась Тува! Когда кланы существуют, никаких продвижений не будет», — выразил своё мнение Денис Х.

«С Москвы человека надо поставить, пусть посмотрит, как у нас тут плачевно», — считает Рената О.

Между тем Кара-оол назвал своего преемника выходцем из своей команды, призвав «здоровые силы общества» поддержать Ховалыга в преддверии выборов. По его словам, преемственность власти в республике сохранится.

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Добавим, что ранее экс-глава республики неоднократно становился фигурантом слухов о скорой отставке. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Эксперт напомнил, что в федеральной прессе в 2020 году вышел ряд негативных публикаций о ситуации в Туве. При этом ежегодное послание Кара-оола Верховному хуралу в декабре 2020 года содержало ряд тезисов о подведении итогов за весь период работы главы с 2007 года.

Шолбан Кара-оол Gov.tuva.ru

В числе возможных причин отставки Нейжмаков назвал долгое нахождение у власти, нехарактерное даже для национальных регионов.

«Теперь уже бывшему главе республики сейчас 54 года, целый ряд руководителей других регионов впервые назначались на должности врио губернатора в более старшем возрасте. Кроме того, повышение внимания Центра к территориям, которые и в медиапространстве, и в глазах представителей общественности за их пределами, как правило, воспринимались как «периферийные», может становиться дополнительным фактором кадровых ротаций в таких регионах. По принципу — новое руководство под новые задачи», — отметил аналитик.

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