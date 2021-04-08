Грозный, , 08:46 — REGNUM В развитие газового хозяйства Чечни будет вложено в ближайшие годы более 12 млрд рублей. Об этих планах сообщил 7 апреля заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Он побывал в Чечне с целью участия в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию новой газораспределительной станции «Грозный» и магистрального газопровода «Моздок — Грозный». По словам Маркелова, на полное завершение газификации республики уйдет девять лет. В ближайшие пять из них в рамках соглашения, заключенного с республикой, запланировано выполнить работ на 12 млрд рублей.

«Поставлена задача полностью газифицировать республику до 2030 года. Открытие АГРС «Грозный» и магистрального газопровода «Моздок-Грозный» является очередным весомым шагом в реализации намеченных планов», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» после торжественной церемонии открытия.

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Напомним, на начало 2020 года уровень газификации Чечни составлял 98,2%. В программе развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы, которую подписали глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, было установлено, что полное завершение газификации Чечни состоится к 2026 году. На эти цели будет направлено 12,3 млрд рублей — в три раза больше, чем в период с 2016 по 2020 год.