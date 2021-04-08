Санкт-Петербург, , 09:02 — REGNUM Градостроительный совет Санкт-Петербурга благосклонно воспринял обновленный проект будущей «СКА Арены», которая может стать крупнейшим хоккейным стадионом мира и примет Чемпионат мира по хоккею 2023 года. Напомним, здание нового спортивно-досугового комплекса появится в Московском районе, на месте снесённого в 2020 году СКК «Петербургский».

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», в пресс-службе ООО «СКА Арена», на 12 гектарах благоустроенной территории будет возведено семиэтажное, разделенное на 14 секторов здание, общей площадью 190 тыс. кв. метров и вместимостью до 23 тыс. зрителей. Внутри спортивного комплекса будут размещены основная и тренировочная ледовые площадки, фитнес-центр, учреждения общественного питания, магазины, медицинский и реабилитационный центры. Здесь же будет находиться штаб-квартира хоккейного клуба СКА и детская школа хоккея.

По соседству с ареной построят два здания для детских спортивных секций и музейно-выставочного пространства. Также обсуждается возможность строительства подземной парковки.

«Предварительная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей. Из них 10 млрд — это бюджетные средства города, остальное вложит инвестор», — отмечает источник. Напомним, софинансировать проект собирается «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко.

Напомним, в январе 2021 года стало известно, что максимально разрешенную высоту здания повысили сразу до 60 метров, что в 1,5 раза больше изначально заявленных параметров. В феврале Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект новой ледовой арены в Петербурге.

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