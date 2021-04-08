Вашингтон, 8 апреля 2021, 08:46 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum выставит на торги розовый полицейский перехватчик Ford Explorer с мощным тараном. Снимки автомобиля размещены на сайте компании.

Ford Explorer
Ford Explorer
Mecum

Полицейский Ford 2013 года выпуска имеет проблесковый маячок на передней стойке со стороны водителя. Кроме того, экстравагантное авто с двух сторон оснащено дополнительным светодиодным освещением. Также модель укомплектована 20-дюймовыми колёсными дисками.

Что касается салона спецавтомобиля, то он обтянут бело-розовой кожей. Спереди на полу под ногами водителя и пассажира лежат мягкие розовые коврики.

Под капотом авто функционирует 3,7-литровый мотор V6, который работает в паре с автоматической трансмиссией.

Ориентировочная стоимость розового Explorer равна 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей).

Ранее на аукционе Seibel's Auto в США был выставлен на продажу кроссоверный лимузин Ford. Он создан на основе полноразмерного кроссовера Ford Explorer с мотором EcoBoost V6. Максимальная мощность силового агрегата составляет 365 «лошадей» (474 Нм).

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