Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Американский аукционный дом Mecum выставит на торги розовый полицейский перехватчик Ford Explorer с мощным тараном. Снимки автомобиля размещены на сайте компании.

Ford Explorer Mecum

Полицейский Ford 2013 года выпуска имеет проблесковый маячок на передней стойке со стороны водителя. Кроме того, экстравагантное авто с двух сторон оснащено дополнительным светодиодным освещением. Также модель укомплектована 20-дюймовыми колёсными дисками.

Что касается салона спецавтомобиля, то он обтянут бело-розовой кожей. Спереди на полу под ногами водителя и пассажира лежат мягкие розовые коврики.

Под капотом авто функционирует 3,7-литровый мотор V6, который работает в паре с автоматической трансмиссией.

Ориентировочная стоимость розового Explorer равна 20 тыс. долларов (около 1,5 млн рублей).

Ранее на аукционе Seibel's Auto в США был выставлен на продажу кроссоверный лимузин Ford. Он создан на основе полноразмерного кроссовера Ford Explorer с мотором EcoBoost V6. Максимальная мощность силового агрегата составляет 365 «лошадей» (474 Нм).

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