Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ открывается запись на курсы по обучению рабочим специальностям, сообщается на портале мэра столицы.

Бесплатное обучение будет проходить по специальностям «Строительство» и «Ээлектроэнергетика». Обучатся смогут индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса и самозанятые москвичи.

Курсы по рабочим специальностям организуются в связи с тем, нехватка квалифицированных кадров в сфере строительства может сдерживать развитие гражданских и инфраструктурных объектов Москыы.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ проведет серию вебинаров по развитию надпрофессиональных навыков.

Читайте подробнее: «Техноград» проведет серию обучающих вебинаров для специалистов