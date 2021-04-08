Красноярск, , 08:44 — REGNUM За неделю с 29 марта по 5 апреля в Красноярске бензин АИ-92 подорожал на 0,08% — с 43,99 до 44,07 рубля за литр. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в Красноярскстате.

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Бензин АИ-95 за указанный период вырос в цене на 0,06% — с 46,86 до 46,92 рубля за литр. Дизельное топливо также подорожало на 0,06% — с 50,68 до 50,74 рубля за литр.

Цена на АИ-98 за указанный период не изменилась — 53,67 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 22 по 29 марта в Красноярске подорожали все виды бензина и дизельное топливо.

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