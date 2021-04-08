Киев, , 08:48 — REGNUM Вмешательство НАТО в конфликт на востоке Украины может привести к потере контроля Киевом над несколькими областями юго-востока страны. Такое мнение 8 апреля высказал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».

Как считает Вовк, это может произойти в случае, если Россия вмешается во внутриукраинский конфликт и после этого войска НАТО отступят.

«Будет хуже, если мы, например, заведём НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — сказал он.

При этом генерал СБУ уточнил, что Украина без участия НАТО не может выиграть войну, однако, по его мнению, альянс вряд ли станет участвовать в военных действиях на стороне Киева.

«Сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса. И мы говорим, что мы должны идти в НАТО. <…> Никто нас не возьмёт в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населённых пунктов», — добавил Вовк.

При этом он отметил, что считает, что шансы на вступление Украины в НАТО являются минимальными.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители НАТО активизировали разведывательную деятельность на Украине вдоль границ с Россией и на линии соприкосновения в Донбассе, альянс материально помогает украинским боевикам вести войну.