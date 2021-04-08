Элиста, , 08:43 — REGNUM Элиста готовится к радушному приёму туристов из Москвы. Для Калмыкии это уникальное событие. Туристический поезд в степной республике встретят впервые. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Калмыкии.

Из российской столицы поезд отправится вечером 22 апреля. На следующий день путешественников встретят в Ростове-на-Дону. Утром 24 апреля гостей примут в Элисте, где подготовлена обширная экскурсионная программа.

В частности, в Калмыкии туристы смогут увидеть цветение диких тюльпанов, песчаные барханы, затем отправятся на прогулку по Элисте и отведают блюда национальной кухни. Отмечается, что Калмыкия является единственным буддийским регионом в европейской части России.