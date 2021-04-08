Лос-Анджелес, США, , 08:40 — REGNUM Кристиан Бэйл ведёт переговоры по поводу возвращения к роли Бэтмена. Об этом 7 апреля сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на инсайдеров.

По информации источников издания, актёр может сняться в будущем кинокомиксе «Флэш», по сюжету которого главный герой будет путешествовать по параллельным мирам. Отмечается, что Бэйл может исполнить роль вместо Майкла Китона.

Ранее Майкл Китон сказал, что не уверен в том, что будет сниматься в кинокомиксе «Флэш». Актёр подтвердил, что получил приглашение от Warner Bros., но при этом отметил, что пока не читал сценарий. Китон пояснил, что пока не стремится сниматься в фильмах из-за эпидемии коронавируса.

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