Казань, , 08:44 — REGNUM С 13 апреля авиакомпания «Белавиа» возобновляет регулярные пассажирские перевозки из Казани в Минск, сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарии.

Вылеты из казанского аэропорта запланированы по средам в 03:40, с прибытием в столицу Белоруссии в 06:00. Авиарейсы в обратной направлении осуществляют по вторникам в 23:50 с прибытием в Казань в среду в 02:10.

Авиаперевозки будут выполняться на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 пассажировместимостью 76 мест. Продолжительность полета составит 2 часа 20 минут. Время в Минске и Казани совпадает с московским.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 26 апреля из столицы Татарии авиакомпания Nordwind Airlines открывает сообщение с Мурманском. Полеты будут выполняться два раза в неделю воздушными судами Embraer 190.

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