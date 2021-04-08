Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM Завод по производству казахстанской вакцины против коронавируса QazCovidIn планируется запустить до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге.

По его словам, минздрав отрабатывает график производства казахстанской вакцины. «Буквально скоро уже должны сдать технологическую линию», — сказал министр.

Он добавил, что точные сроки запуска производство должно сообщить министерство образования и науки. Завод строится в поселке Гвардейский Кордайского района Джамбульской области.

Ранее минздрав Казахстана планировал начать использование местной вакцины уже в апреле.

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