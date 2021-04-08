Токио, , 08:37 — REGNUM Власти столицы Японии Токио намерены официально просить правительство об ужесточении в мегаполисе мер против распространения нового коронавируса. Об этом 8 апреля сообщает телеканал NHK.

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По его данным, соответствующий запрос в правительство страны может быть направлен в самое ближайшее время. В случае его одобрения японская столица станет четвёртой префектурой, где будут действовать усиленные меры в связи со вспышкой распространения коронавируса SARS-CoV-2. Ранее подобные меры уже были введены в Осаке, Мияги и Хёго.

В числе ограничений, которые будет позволено вводить местным властям, — ограничение до 20:00 времени работы предприятий общепита и запрещение на их посещение людьми без защитных масок и с симптомами COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение эстафеты олимпийского огня в префектуре Осака (Япония) отменено из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

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