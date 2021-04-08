Москва, , 08:46 — REGNUM Роспатент выдал 865 патентов в области медицины за первые три месяца текущего года. Специалисты службы рассказали о наиболее интересных изобретениях.

Институт биоорганической химии имени академиков Михаила Шемякина и Юрия Овчинникова запатентовал новое моноклональное антитело мыши, которое можно применять для обнаружения и лечения коронавирусной инфекции. Это антитело IgM-изотипа.

В МГУ имени Михаила Ломоносова запатентовали 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов. Она позволяет подбирать нужную скорость высвобождения лекарства в широком диапазоне времени.

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора получил патент на систему CRISPR-Cas, позволяющую выявлять ген антибиотикоустойчивости blaVIM-2 Pseudomonas aeruginosa. Система даёт возможность быстро провести анализ и обнаружить ген в ультранизких концентрациях.

Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Владимира Кулакова запатентовал способ диагностики рака молочной железы по уровню внеклеточных рибонуклеиновых кислот в плазме крови. Так можно определить рак молочной железы на ранней стадии.

Университет ИТМО получил патент на Комплекс для детекции и направленного разрушения клеток. Это изобретение поможет в борьбе с опухолевыми клетками

В Роспатенте уточнили, что отечественные изобретатели чаще подают заявки. Так, из 685 изобретений 486 — российские. Среди 180 полезных моделей — 176 отечественных.