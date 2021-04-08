Москва, , 08:33 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ ходатайствует перед Верховным судом РФ о проведении судебного процесса над фигурантами дела Арашуковых в Москве. Причины изменения подсудности — тесные связи, имеющиеся в Карачаево-Черкесии у экс-сенатора и его отца — помощника гендиректора «Газпром межрегионгаза».

Кроме того, и остальные обвиняемые по делу Арашуковых имеют влияние в определенных кругах. Так, в частности, Казбек Булатов возглавлял Следственное управление СК по Карачаево-Черкесии, а Тимур Бетуганов работал в должности начальника центра по противодействию экстремизму МВД по республике

Как отметили адвокаты подсудимых, Генпрокуратура считает, что фигуранта дела могут использовать свои связи в правоохранительных органах и в бизнес-сообществе для того, чтобы оказать давление на суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ направила ходатайство в Верховный суд РФ об изменении подсудности дела Арашуковых. Напомним, по нему проходят 20 фигурантов из числа топ-менеджеров газовых компаний на Северном Кавказе и Юге России, а также ряд сотрудников правоохранительных структур. Отца и сына Арашуковых обвиняют в создании преступного сообщества для хищения газа у ПАО «Газпром» сумма ущерба оценивается в окончательном обвинении в 3,8 млрд рублей.

Кроме того, Рауля Арашукова обвиняют в заказе убийства двух человек в Карачаево-Черкесии, а его сына Рауфа Арашукова в организации этих убийств.

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