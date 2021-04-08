Москва, 8 апреля 2021, 08:33 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш встретился с представителями международной ассоциации исламского бизнеса, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.
Делегацию международной ассоциации исламского бизнеса возглавил вице-президент ассоциации Хайдар Камалетдинов в сопровождении четырех делегатов.
В рамках встречи стороны обсудили возможности и потенциал сотрудничества. Особое внимание было уделено сфере торговли и индустрии халяль.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Российской Федерации встретился с председателем группы дружбы между парламентами Индонезии и России.
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