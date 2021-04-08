Куньмин, Китай, , 08:33 — REGNUM Секретаря муниципального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) в городе Жуйли Гуна Юньцзуня отстранили от работы за неисполнение своих служебных обязанностей, сообщил 8 апреля телеканал CGTN.

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В комитете провинции Юньнань объяснили, что увольнение связано с недостаточным уровнем контроля за ситуацией во время эпидемии коронавирусной инфекции.

На этой неделе в провинции Юньнань с населением около 46 млн началась масштабная кампания вакцинации против COVID-19. При этом она проводится в приоритетном порядке, поскольку в регионе выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом.

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Всего в провинции на лечении или под медицинским наблюдением находятся 68 человек, при этом «несколько десятков» из них приходится на относительно небольшой Жуйли, где работал чиновник.

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