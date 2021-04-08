Пермь, 8 апреля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Пермском зоопарке на свет появились камерунские козлята. Известие вызвало восторженные отклики со стороны пользователей интернета.

Паблик Пермского зоопарка vk.com Камерунская коза с детёнышами

«У нашей камерунской козы пополнение!», — сообщил в своих аккаунтах в соцсетях зоопарк радостную новость, подкрепив ее фото и видеороликом, где запечатлены детеныши с матерью.

Зоопарк Перми пополнился двумя камерунскими козлятами. По словам сотрудников учреждения, у камерунских коз рождается один-два детёныша весом примерно по 360 граммов. Козлята через несколько минут после рождения уже способны стоять и кормиться, а через четыре часа — бегать и прыгать.