Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Власти США могут ввести санкции против лиц, близких к высшему руководству России, и ведомств, якобы «связанных с вмешательством в выборы». Также изучается возможность высылки дипломатов — якобы сотрудников российской разведки, сообщает 7 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Новые меры против России администрация президента США Джо Байдена готовит по итогам обзора предполагаемых «злонамеренных действий». В числе таковых — влияние на исход выборов и хакерская атака на компанию SolarWinds.

«США готовятся к скорому объявлению ответных мер», — говорится в публикации.

Возможны закрытые консультации Вашингтона с российской стороной, на которых американские чиновники предположительно представят Москве информацию о тех действиях, которые они готовы предпринять.

Вместе с тем США рассчитывают на взаимодействие с РФ по ряду направлений. Это консультации с Ираном о сделке по атому, контроль над вооружениями и противодействие глобальному потеплению.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не раз категорически отвергали утверждения Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в американские выборы.

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