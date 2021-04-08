Петропавловск-Камчатский, , 08:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на севере Камчатского полуострова. Об этом 8 апреля сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 44 км в северном направлении от села Тиличики в Олюторском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.

При этом в управлении МЧС РФ по Камчатскому краю сообщили, что местные жители не ощутили подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Филиппин.