Петропавловск-Камчатский, 8 апреля 2021, 08:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано на севере Камчатского полуострова. Об этом 8 апреля сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 44 км в северном направлении от села Тиличики в Олюторском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.
При этом в управлении МЧС РФ по Камчатскому краю сообщили, что местные жители не ощутили подземных толчков.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1 на территории Филиппин.