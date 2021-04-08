Москва, , 08:28 — REGNUM Московские парки подготовили праздничные мероприятия, посвящённые 60-летию первого полета человека в космос. Они пройдут в онлайн‑ и офлайн-формате, сообщается на портале градоначальника.

С 11 по 30 апреля с столичных парках пройдут выставки, лекции, показы кинофильмов о космосе. Основная часть мероприятий намечена на 12 апреля — День космонавтики.

Москвичи смогут посетить космический перформанс, фотовыставку «Наш Гагарин», увидеть картины космонавта Алексея Леонова и других советских космонавтов и др.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский планетарий в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос подготовил обширную познавательную программу.

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